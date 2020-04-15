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Пандемия коронавируса нового типа
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Генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, Евгений Микрин находится на самоизоляции дома

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Микрин сдал два теста на коронавирус, оба - положительные. Он учтен в числе 30 официально объявленных инфицированных внутри Роскосмоса", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, сейчас генконструктор РКК "Энергия" находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет. В РКК "Энергия" не стали комментировать ТАСС информацию.

Собеседник отметил, что других заболевших среди руководителей предприятий корпорации и штаб-квартиры Роскосмоса на сегодняшний день не выявлено.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30. Он отметил, что вылечились четыре человека.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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