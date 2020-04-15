{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

"Холдоми" начал выплачивать компенсации пострадавшим при пожаре в палаточном лагере

По словам представителей администрации лагеря, раньше это было сделать невозможно из-за ареста владельца комплекса
На эту тему
Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Администрация горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого произошел пожар в палаточном лагере, унесший жизни четырех детей, начала выплаты компенсаций пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили в администрации комплекса.

"Начали выплачивать компенсации, чего не могли сделать в том числе из-за ареста Виталия Бурлакова [владельца комплекса]", - сказал представитель администрации.

Пожар произошел в ночь на 23 июля 2019 года, погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток сгорели 20.

Теги
РоссияХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
ВОЗ: на это этой неделе в РФ пока ожидается рост числа заразившихся коронавирусом
В ВОЗ также благодарили Россию за поддержку в условиях пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС