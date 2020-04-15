"Холдоми" начал выплачивать компенсации пострадавшим при пожаре в палаточном лагере

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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ХАБАРОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Администрация горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого произошел пожар в палаточном лагере, унесший жизни четырех детей, начала выплаты компенсаций пострадавшим. Об этом ТАСС сообщили в администрации комплекса.

"Начали выплачивать компенсации, чего не могли сделать в том числе из-за ареста Виталия Бурлакова [владельца комплекса]", - сказал представитель администрации.

Пожар произошел в ночь на 23 июля 2019 года, погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, из 26 палаток сгорели 20.