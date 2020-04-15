Рошаль призвал ужесточить меры безопасности в больницах РФ, оказывающих экстренную помощь

"С целью профилактики распространения пандемии и недопущения закрытия лечебных учреждений необходимо срочно ужесточить противоэпидемиологические мероприятия в медицинских организациях, оказывающие экстренную медицинскую помощь хирургическим больным, больным с инфарктами, инсультами, травмой, отравлениями и другим. Это относится и к медицинскому, и не к медицинскому персоналу", - сказал Рошаль, слова которого в среду приводит пресс-служба Нацмедпалаты.

По словам врача, лечебные учреждения должны разработать конкретный план действий и неукоснительно исполнять его, пересмотреть пути движения пациентов. "[Следует] создать "чистые" и "грязные" зоны, обеспечить действенную индивидуальную защиту персонала, исследования на коронавирус всех сотрудников минимум два раза в неделю, включая работников охраны, и каждого поступающего в стационар больных. Каждого поступающего больного необходимо расценивать как потенциального носителя коронавирусной инфекции", - пояснил Рошаль.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.