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Пандемия коронавируса нового типа

В МККК заявили, что оказывают помощь в борьбе с пандемией по всему миру

Пресс-секретарь отделения МККК в России Галина Бальзамова отметила, что организация разрабатывает план оперативного реагирования, предусматривающий меры по изоляции, улучшению гигиены и обеспечению средствами защиты тюрем

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Международный комитет Красного Креста (МККК) проводит работы по борьбе с распространением коронавируса по всему миру, в том числе осуществляя профилактику в тюрьмах и обучая медработников в разных странах. Об этом в интервью ТАСС сообщила пресс-секретарь отделения МККК в России Галина Бальзамова.

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В частности, уточнила она, МККК разрабатывает "план оперативного реагирования, предусматривающий меры по изоляции, улучшению гигиены и обеспечению средствами защиты" тюрем.

В рамках этого плана, организация недавно предоставила мыло и дезинфицирующие средства медсанчастям в 12 местах содержания под стражей в Армении. Такую же помощь получили 13 тюрем в Ираке, где находится около 22 000 заключенных. "В ближайшее время еще 11 таких учреждений, где содержатся 20 000 человек, получат нашу помощь, в том числе средства для мытья рук и хлорный спрей, - информировала представитель МККК. - В Колумбии, чтобы сдержать распространение COVID-19, в течение трех следующих месяцев МККК будет оказывать поддержку усилиям по ремонту санузлов в 20 центрах содержания под стражей и снабжению этих центров средствами гигиены".

Комитет также оказывает помощь больницам ряда стран по введению карантинных мер. "В Демократической Республике Конго мы учим медработников изолировать пациентов с подозрением на заболевание и осуществляем меры по предотвращению и контролю распространения инфекции, - сообщила собеседник агентства. - В Ливане МККК руководит отделением неотложной помощи в больнице при Университете им. Рафика аль-Харири, где лечат больных COVID-19. В Сомали мы предоставили поддерживаемой нами больнице в Могадишо палатки для изоляции пациентов и вводим в действие систему наблюдения за пациентами с подозрением на COVID-19 в клиниках, которые поддерживает Сомалийский Красный Полумесяц".

Кроме того, в секторе Газа сотрудники организации раздали 500 матрасов и 1 000 одеял людям, находящимся на карантине, в Мексике - воду и гигиенические наборы. "В Судане мы ремонтируем десятки водоразборных колонок и раздаем мыло десяткам тысяч перемещенных лиц, а также закупаем перчатки, халаты и дезинфицирующие средства для государственных органов здравоохранения", - добавила Бальзамова.

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