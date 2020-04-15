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Российские ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Такое решение они просят принять в связи с эпидемиологической ситуацией
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.

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Обращение ветеранских организаций к Путину с просьбой перенести парад Победы. Полный текст

Подписи под обращением, которое имеется в распоряжении ТАСС, поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", - говорится в обращении. 

"К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - констатировали руководители ветеранских организаций, подчеркнув, что проведение мероприятий "не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей".

"По нашему мнению, это решение (о переносе парада - прим. ТАСС) послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России!" - добавили авторы обращения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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