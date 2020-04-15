Песков: частные случаи халатности медиков не повлияют на оценку работы губернаторов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Частные случаи халатности в регионах, допущенные в том числе медработниками, не лягут в основу оценки деятельности губернаторов по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как будет оцениваться, справился ли губернатор с задачей по недопущению распространения коронавируса в регионе, Песков отметил, что "все столкнулись с общим эпидемиологическим вызовом, и никто не застрахован". "Наработан определенный набор мер по минимизации рисков. Эти меры сейчас в регионах и реализуются, и каждый губернатор несет за это ответственность", - сказал он.

Песков назвал возмутительными отдельные случаи халатности, в том числе со стороны медработников, в регионах, которые приводят к новым заражениям граждан. В частности, речь шла об инциденте в городе Вязьме Смоленской области, где сотрудник дома-интерната для престарелых заразил коронавирусом нескольких сотрудников и пациентов учреждения. Отвечая на вопрос, могут ли подобные случаи лечь в основу оценки работы губернаторов, Песков сказал: "Нет, не могут. Президент не может заменить голову, врачу, который так поступил".

Президент России Владимир Путин на минувшей неделе предупредил власти регионов, что будет расценивать как преступную халатность недоработки в борьбе с коронавирусом.

На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране глава государства обратил внимание, что ситуация с коронавирусом в большинстве регионов России разворачивается с отставанием в 3-4 недели по сравнению с Москвой. Таким образом, у регионов "есть еще запас времени, но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно, он должен быть использован самым эффективным образом" добавил Путин. Президент подчеркнул, что "если не будет что-то вовремя доделано", то он будет "рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера".