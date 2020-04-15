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Пандемия коронавируса нового типа

В МККК заявили, что работают с Россией для помощи Сирии в условиях пандемии

Пресс-секретарь отделения МККК в России Галина Бальзамова подчеркнула, что гуманитарная операция, которую осуществляет МККК в Сирии, является для организации самой крупной

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Артем Попов/. Международный комитет Красного Креста (МККК) реорганизовывает свою деятельность в Сирии в ответ на угрозу распространения коронавируса и продолжает взаимодействовать с Россией для оказания помощи арабской республике. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщила пресс-секретарь отделения МККК в России Галина Бальзамова.

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"Мы продолжаем взаимодействие с Россией по вопросам оказания помощи в Сирии", - заявила она. Бальзамова подчеркнула, что гуманитарная операция, которую осуществляет МККК в Сирии, является для организации самой крупной.

По ее словам, комитет Красного Креста в настоящее время проводит масштабную переориентацию своей деятельности по оказанию помощи в условиях разразившейся в мире пандемии, в особенности в странах, где идут вооруженные конфликты. "В медицинских учреждениях, работу которых мы поддерживаем в Сирии, Сомали и Ираке, мы наращиваем запасы основных жизненно важных материалов, ведем работу по усилению мер профилактики и контроля инфекционных заболеваний", - рассказала пресс-секретарь отделения МККК о том, как организуется борьба с инфекцией.

Так, в Сирии адаптация программ помощи МККК ведется по трем ключевым направлениям: сотрудничество с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем (САКП) по уменьшению рисков распространения коронавируса среди наиболее уязвимых групп населения, поддержка гуманитарных и медицинских работников и волонтеров, а также содействие властям в борьбе с инфекцией в местах содержания под стражей.

"В ближайшие три месяца будут проходить раздачи средств гигиены для внутренне перемещенных лиц, МККК также продолжает предоставлять командам САКП необходимые обеззараживающие вещества и оборудование и другую поддержку", - заявила Бальзамова. Кроме того, необходимые средства дезинфекции и личной защиты раздаются сотрудникам и волонтерам гуманитарных и медицинских организаций в Сирии.

"Вместе с тем мы понимаем, что все те нужды, которые были у пострадавших от вооруженного конфликта в Сирии до начала пандемии коронавируса, не исчезли. Поэтому нашей важнейшей задачей сейчас является обеспечение того же уровня поддержки населения, который был до начала распространения коронавируса", - указала представитель МККК.

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СирияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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