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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга: сайты о продаже пропусков для движения по городу - мошеннические

В Смольном подчеркнули, что в настоящее время в городе не введены такие пропуска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предупреждают жителей и приезжих о том, что мошенники на сайтах в интернете предлагают по номеру банковской карты получить цифровые пропуска для передвижения по городу. Как сообщили в официальном Telegram-канале городского оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в настоящее время никаких специальных документов для движения по городу не требуется.

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"Появился новый вид мошенничества - на некоторых сайтах предлагают по данным банковской карты получить "QR-код для прохода по городу" или "узнать разрешенную для посещения зону". На сегодняшний день в Санкт-Петербурге не введены никакие пропуска для перемещения по городу", - говорится в сообщении. В оперативном штабе просят граждан проявлять бдительность и не передавать данные банковских карт мошенникам.

С 15 апреля цифровой пропуск требуется для поездок в Москве на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Цифровые пропуска не требуются детям до 14 лет.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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