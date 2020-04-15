В МВД заявили, что количество IT-преступлений увеличилось в России почти на 84%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Количество преступлений в РФ с использованием IT-технологий за три месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросло почти на 84%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Продолжает оказывать существенное влияние на криминогенную ситуацию киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом за указанный период вырос на 4%. "Дополнительно проведенный анализ статистики за март 2020 года выявил схожие тенденции. По сравнению с мартом 2019 года сократилось количество совершенных убийств и покушений на убийства, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей. Однако число мошенничеств возросло на 48,5%, при этом количество мошеннических действий с использованием электронных средств платежа - более чем в два раза", - отметили в МВД.