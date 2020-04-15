МВД: криминогенная обстановка в РФ в условиях пандемии коронавируса остается стабильной

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Криминогенная обстановка в стране в условиях распространения коронавирусной инфекции остается стабильной и контролируемой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"В связи с многочисленными запросами СМИ и появлением в публичном пространстве публикаций с различными версиями и прогнозными оценками о влиянии эпидемиологической ситуации на уровень и структуру преступности в РФ МВД России информирует, что анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь - март 2020 года свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что число зарегистрированных убийств и покушений на убийства сократилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 3,3%. Кроме того, значительно меньше зафиксировано разбоев - на 22,4% и грабежей - на 8,4%, а также отмечено снижение количества фактов присвоения или растраты и умышленных поджогов.

"Вопреки высказанным некоторыми экспертами прогнозам о росте уличной преступности, якобы связанном с последствиями введенных ограничительных мер, количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования - на 31,1%, разбоев - на 20,9%, грабежей - на 9,9%, краж - на 11,2%. Стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%", - подчеркнули в МВД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами сообщил, что Кремль фиксирует рост преступности в РФ, но призывает не сгущать краски. "Что касается роста преступности, мы, безусловно, все это фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой", - сказал он.