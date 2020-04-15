Режим всеобщей самоизоляции из-за COVID-19 введен в Псковской области

ПСКОВ, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников официально объявил о введении в регионе режима полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующее заявление глава региона сделал в среду в ходе заседания областного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. До этого режим самоизоляции распространялся только на граждан старше 65 лет.

"Мы максимально старались отстрочить это введение, но сегодня Псковская область, как и многие другие регионы, вступает в режим обязательной самоизоляции. Покидать жилое помещение теперь можно только для поездки на работу, при обращении за медицинской помощью и посещения магазинов с товарами первой необходимости. <...> Установлен запрет на посещение кладбищ, парков, лесопарков, скверов, набережных и детских игровых площадок. Мы хотели этого не делать, но мы видим, что мамы выходят с детками, и люди собираются во дворе. В парках общаются, будто ничего не происходит", - сказал Ведерников.

Он также назвал вынужденной мерой решение о закрытии всех религиозных организаций, расположенных на территории региона. При этом губернатор отметил, что на данный момент остались послабления для тех, кто в индивидуальном порядке занимается спортом на свежем воздухе. "Мы не стали вводить ограничения на индивидуальные занятия физкультурой, если люди занимаются спортом с соблюдением всех требований безопасности, использованием средств индивидуальной защиты. В индивидуальном порядке это делать можно. Но если мы увидим, что на этом будут спекулировать и все станут спортсменами даже в неспортивной одежде, эта опция закроется. Разрешено также выгуливать животных, выносить мусор", - добавил Ведерников.

Он пояснил, что ужесточение мер происходит в регионе на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. На данный момент, по данным регионального оперативного штаба, в Псковской области выявлено 32 случая заражения, пять человек умерли, выздоровели восемь пациентов. Число выздоровевших Ведерников оценил как незначительное. Он добавил, что регион успешно справился с первой волной распространения вируса.

"Вторая волна плюс стабильно снижающийся индекс самоизоляции сделали ужесточение ограничительных мероприятий неизбежным. Я смотрю мониторинг, сегодня отдельные персонажи пытаются спекулировать на статьях конституции, праве граждан на свободу передвижения. В соответствии с федеральным законом о защите населения и территорий от ЧС региональные власти наделены полномочиями устанавливать обязательные правила поведения для организаций и граждан при объявлении режима повышенной готовности. У нас такой режим установлен с 5 марта, поэтому все принятые меры являются законными и обязательными для исполнения", - резюмировал Ведерников.