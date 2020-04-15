Власти Ивановской власти направят дополнительно 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 15 апреля. Правительство Ивановской области выделило дополнительно 1 млрд рублей на непредвиденные расходы по устранению последствий коронавирусной инфекции, в том числе на покупку медтехники и развертывание новых мест для пациентов с COVID-19, сообщила в среду на внеочередном заседании Ивановской облдумы ее председатель Марина Дмитриева.
В результате внесенных изменений расходная часть областной казны возросла до 49,7 млрд рублей. Резервный фонд правительства Ивановской области был увеличен с 300 млн до 1,3 млрд рублей.
"Важно предусмотреть возможности открытия дополнительных специализированных коек для пациентов с коронавирусом, увеличения числа аппаратов искусственной вентиляции легких и другой медицинской техники. Средства резервного фонда также могут быть направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, восстановление наиболее пострадавших отраслей экономики", - сказала Дмитриева.