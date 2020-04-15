Власти Ивановской власти направят дополнительно 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Пандемия коронавируса нового типа

Более 1 млн семей обратились за выплатой в 5 тыс. рублей за детей в возрасте до трех лет

Ежемесячные выплаты в апреле-июне 2020 года положены россиянам, имеющим или имевшим право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года

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