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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ивановской власти направят дополнительно 1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

В результате внесенных изменений расходная часть областной казны возросла до 49,7 млрд рублей

ТАСС, 15 апреля. Правительство Ивановской области выделило дополнительно 1 млрд рублей на непредвиденные расходы по устранению последствий коронавирусной инфекции, в том числе на покупку медтехники и развертывание новых мест для пациентов с COVID-19, сообщила в среду на внеочередном заседании Ивановской облдумы ее председатель Марина Дмитриева.

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В результате внесенных изменений расходная часть областной казны возросла до 49,7 млрд рублей. Резервный фонд правительства Ивановской области был увеличен с 300 млн до 1,3 млрд рублей.

"Важно предусмотреть возможности открытия дополнительных специализированных коек для пациентов с коронавирусом, увеличения числа аппаратов искусственной вентиляции легких и другой медицинской техники. Средства резервного фонда также могут быть направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, восстановление наиболее пострадавших отраслей экономики", - сказала Дмитриева.

 

Теги
РоссияИвановская областьПандемия коронавируса нового типа
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