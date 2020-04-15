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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ призвал не допускать промедлений в борьбе с пандемией

Аданом Гебрейесус отметил, что чем быстрее будут выявлены случаи заболевания и проведено лечение, тем "труднее вирусу будет распространяться"

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в условиях пандемии недопустимо промедление в борьбе с коронавирусом. Об этом он написал в среду в Twitter.

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"Нельзя терять время. Внимание ВОЗ сосредоточено сейчас только на служении людям в спасении жизней и достижении прекращения пандемии коронавируса", - отметил гендиректор.

Как подчеркнул глава ВОЗ, чем быстрее будут выявлены, протестированы и изолированы случаи заболевания и проведено лечение, тем "труднее вирусу будет распространяться". "Этот принцип спасет жизни и поможет справиться с экономическими последствиями пандемии", - констатировал он. Гендиректор напомнил, что опубликованная накануне обновленная глобальная стратегия ВОЗ по борьбе с коронавирусом содержит практические руководящие рекомендации "для стратегических действий, приспособленных для местных условий".

Это заявление Тедроса Аданома Гебрейесуса стало первой реакцией на решение США о приостановке взносов в ВОЗ. Во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил выплату взносов. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

За время пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, более 127 тыс. умерли.

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