Конкурирующие фармкомпании GSK и Sanofi будут вместе производить вакцину от коронавируса

ЛОНДОН, 15 апреля. /ТАСС/. Британская GlaxoSmithKline (GSK) и французская Sanofi, входящие в десятку крупнейших фармацевтических компаний мира, объединят усилия для создания и производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в среду вещательной корпорации Би-би-си глава GSK Эмма Уолмсли.

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

"Наша программа осуществляется невероятно ускоренными темпами. Обычно на разработку вакцины уходит около 10 лет. Мы же, если нам будет сопутствовать успех, планируем произвести сотни миллионов доз к концу следующего года, что требует невероятной координации усилий с регулирующими органами по всему миру", - сказала Уолмсли.

По ее словам, GSK будет стремиться сделать вакцину доступной по цене и не намерена наживаться на препарате, который разрабатывает. За счет прибыли, полученной от его продажи, компания собирается субсидировать поставки вакцины развивающимся странам.

Как сообщает газета The Times, при реализации совместного проекта, Sanofi предоставит антигены к коронавирусу, позволяющие иммунной системе его распознавать, а GSK - технологию создания веществ-адъювантов, усиливающих действие вакцины и позволяющих уменьшить необходимую для развития иммунитета дозу препарата.

В общей сложности GSK участвует в семи совместных проектах по борьбе с распространением коронавируса, однако партнерство с Sanofi является одним из крупнейших. Компания также занимается производством наборов для проведения анализов на заражение коронавирусом совместно с британско-шведской AstraZeneca. К началу мая они планируют поставлять британскому правительству по 30 тыс. наборов в день.

По данным ВОЗ, в мире идет работа над созданием 70 потенциальных вакцин. Как заявила Уолмсли, чтобы удовлетворить спрос на них в разумные сроки, необходимо, чтобы действенными оказались несколько разрабатываемых сейчас препаратов.