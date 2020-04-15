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Пандемия коронавируса нового типа

Шнуров сообщил, что его заявление о заражении COVID-19 было шуткой

Представитель музыканта отметил, что лидер группы "Ленинград" полностью здоров
Сергей Шнуров Пресс-служба Оkko/ТАСС
Описание
Сергей Шнуров
© Пресс-служба Оkko/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что его высказывание в прямом эфире в Instagram о том, что он заражен коронавирусом, было сделано во время шутливой беседы. Как сообщил журналистам представитель Шнурова в среду, он здоров.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о заражении коронавирусом во время прямого эфира в Instagram футболиста Александра Кержакова. В ходе общения музыкант попросил не приезжать к нему, потому что он болеет COVID-19.

"Я здоров. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram. Если я заболею, непременно об этом сообщу. Но со всей серьезностью", - сказал Шнуров.

Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". Родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, весной 2019 года было объявлено о ее прощальном турне. В конце февраля этого года Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаШнуров, Сергей Владимирович
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