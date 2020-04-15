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Число безработных в России увеличилось на 44 тыс. с начала 2020 года

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что всего в стране зарегистрировано 735 тыс. безработных

НОВО-ОГАРЕВО, 15 апреля. /ТАСС/. Количество безработных россиян выросло с начала 2020 года на 44 тыс. до 735 тыс. человек. Годом ранее показатель составлял 813 тыс. человек, сообщил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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"Сейчас в Российской Федерации зарегистрировано 735 тыс. безработных, и с начала года их количество увеличилось на 44 тыс. человек. Годом ранее в это же время на учете в центрах занятости состояли 813 тыс. человек", - сказал он.

Котяков отметил, что для граждан, которые в текущей ситуации теряют работу, введены дополнительные меры поддержки. "Увеличен максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. рублей до уровня прожиточного минимума 12 130 рублей. Для граждан, потерявших работу после 1 марта и зарегистрировавшихся в качестве безработных, предусмотрена выплата пособия в максимальном размере в течение трех месяцев - апрель, май, июнь. А безработные граждане, воспитывающие детей, получат дополнительно по 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка", - добавил он.

Министр напомнил, что также введен дистанционный порядок регистрации граждан в качестве безработных. "С помощью этого нового инструмента уже подано более 180 тыс. заявлений. Для этого достаточно только заполнить заявление и резюме на портале "Работа в России", то есть, не нарушая режима самоизоляции. Никаких дополнительных справок не требуется. Остальные сведения будут получены в рамках электронного межведомственного взаимодействия", - подчеркнул он.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины за исключением продуктовых и точек, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Практически все государственные и муниципальные службы перешли на работу в режиме онлайн.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типаКотяков, Антон Олегович
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