"Репортеры без границ" призвали ООН осудить нарушение прав журналистов во время пандемии

ТАСС, 15 апреля. Международная организация "Репортеры без границ" призвала ООН осудить правительства ряда стран нарушающие, по ее мнению, право на свободу информации в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

"Репортеры без границ" направили письмо спецдокладчикам ООН по праву на охрану здоровья Дайнюсу Пурасу и по праву на свободу убеждений Дэвиду Кею с призывом осудить страны, нарушающие право на свободу информации во время пандемии коронавируса и тем самым ставящие под угрозу здоровье людей", - говорится в сообщении.

Организация отмечает, что случаи цензуры, ограничения работы журналистов, их незаконного задержания и применения к ним насилия наблюдались в 38 странах.

По ее данным, работники СМИ подвергаются постоянным нападкам со стороны президентов Бразилии и США. В Алжире, Иордании и Зимбабве практикуются аресты журналистов. Кроме того, в организации подчеркнули, что "опасности подвергаются журналисты, содержащиеся под стражей в Турции и Саудовской Аравии несмотря на пандемию". Среди проблемных стран "Репортеры без границ" также отметили Венгрию, Камбоджу и Китай.