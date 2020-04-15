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Пандемия коронавируса нового типа

"Репортеры без границ" призвали ООН осудить нарушение прав журналистов во время пандемии

Организация отмечает, что случаи цензуры, ограничения работы журналистов и применения к ним насилия наблюдались в 38 странах

ТАСС, 15 апреля. Международная организация "Репортеры без границ" призвала ООН осудить правительства ряда стран нарушающие, по ее мнению, право на свободу информации в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

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"Репортеры без границ" направили письмо спецдокладчикам ООН по праву на охрану здоровья Дайнюсу Пурасу и по праву на свободу убеждений Дэвиду Кею с призывом осудить страны, нарушающие право на свободу информации во время пандемии коронавируса и тем самым ставящие под угрозу здоровье людей", - говорится в сообщении.

Организация отмечает, что случаи цензуры, ограничения работы журналистов, их незаконного задержания и применения к ним насилия наблюдались в 38 странах.

По ее данным, работники СМИ подвергаются постоянным нападкам со стороны президентов Бразилии и США. В Алжире, Иордании и Зимбабве практикуются аресты журналистов. Кроме того, в организации подчеркнули, что "опасности подвергаются журналисты, содержащиеся под стражей в Турции и Саудовской Аравии несмотря на пандемию". Среди проблемных стран "Репортеры без границ" также отметили Венгрию, Камбоджу и Китай.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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