В Мурманской области для выявления COVID-19 используют несколько тест-систем

МУРМАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Несколько разных систем экспресс-тестирования на коронавирус, в том числе новейшую российско-японскую тест-систему, доставленную в регион компанией "Фосагро", применяют в Мурманской области для выявления COVID-19 и принятия мер оперативного реагирования. Об этом сообщил в среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Российско-японская диагностическая система для выявления коронавируса получила одобрение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) для применения на территории России, впервые ее применять стали в городах Кировск и Апатиты в Мурманской области. Система позволяет пройти тестирование не за два часа, а всего за 30 минут.

"У нас сейчас есть целый набор систем, которые используют наши лаборатории. Тесты ускоренного режима обработки доставляла компания "Фосагро", тесты по еще одной системе доставила компания "Новатэк", мы в ближайшие дни ожидаем тесты еще одной системы, чтобы расширить объем возможностей. Вот эти тест-системы позволили действительно нам выявить ряд людей в агломерации [Кировск и Апатиты], более оперативно запустить набор мероприятий по определению контактных лиц, что, в том числе, помогло сдержать темпы роста в этой агломерации", - сказал Чибис.

Он уточнил, что экспресс-тесты, в отличие от обычных тестов, позволяют быстрее проводить первый анализ, но требуют проведения повторных исследований, причем у разных тест-систем эффективность разная. "Разные результаты, но в любом случае, чтобы быть достоверными, мы все эти экспресс-тест-системы перепроверяем в традиционных лабораториях", - пояснил Чибис.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, использование нескольких разных систем тестирования позволяет увеличить поток обследованных. "Мы уже более 6 тыс. тестов сделали в нашей лаборатории, в подведомственных учреждениях, и в принципе готовы выйти на суточную мощность приближающуюся к тысяче тестов", - сказал Панычев.

По данным оперативного штаба региона, на вечер вторника в Мурманской области число зараженных коронавирусом увеличилось вдвое и достигло 268 человек против 131 в понедельник, из этого числа 206 случаев зафиксированы в Кольском районе, где расположены стройплощадки "Новатэка", 12 - в Апатитах и 24 - в Кировске.