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Минувшая зима в Японии стала самой теплой за более 120 лет наблюдений

Средняя температура с декабря 2019 по февраль 2020 года составила 10,6 градуса Цельсия

ТОКИО, 15 апреля. /ТАСС/. Минувшая зима в Японии стала самой теплой за все время ведения регулярных климатических наблюдений в стране, начатых в 1898 году. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

По его данным, средняя температура в период с декабря 2019 по февраль 2020 года составила 10,6 градуса Цельсия, что на 1,66 градуса выше усредненного показателя. При этом на востоке Японии, в том числе в столичном регионе, температура была выше "нормы" на 2,2 градуса, а в восточной части - на два градуса.

Минувшая зима также стала и одной из наименее снежных. На побережье Японского моря осадков в виде снега выпало на 7% меньше, чем обычно, а на севере основного острова Хонсю - на 44%.

29 марта в Японии выпал снег, в последний раз до этого снежный покров в Токио был зафиксирован 8 апреля 1988 года.

Японские метеорологи связывают повышение зимних температур с глобальным потеплением, а также с аномальной "концентрацией" западных ветров на большой высоте, препятствующих прохождению холодных масс воздуха.

Теги
Япония
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