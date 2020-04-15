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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач Мясников стал официальным представителем инфоцентра о ситуации с коронавирусом

В рамках своей деятельности он будет заниматься информированием населения о ходе развития событий по противодействию пандемии
Главный врач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный врач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Главный врач Городской клинической больницы № 71 в Москве и телеведущий Александр Мясников назначен официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК). Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Мясникова.

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"Александр Мясников с сегодняшнего дня назначен официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В рамках своей деятельности он будет заниматься информированием населения о ходе развития событий по противодействию пандемии коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что Мясников будет предоставлять официальные данные о вирусной угрозе, сообщать о работе ведущих российских эпидемиологов и ученых, разрабатывающих тесты на коронавирусную инфекцию и вакцины от нее, а также знакомить граждан с методами профилактики и лечения инфекции.

"Не менее важной темой станет и борьба с фейк-ньюз - новостями, возникающими на острой вирусной повестке, которые в последнее время "атакуют" социальные сети", - заключили в пресс-службе.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом создан координационным советом при правительстве РФ на базе автономной некоммерческой организации "Диалог" (учредитель - столичный департамент информационных технологий). Основные задачи центра - cбор, обработка, анализ и предоставление полной и достоверной информации о ситуации с распространением и противодействием инфекции, а также обеспечение координации федеральных и региональных органов власти по мерам, предпринимаемым в борьбе с коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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