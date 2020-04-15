Эксперт Минздрава: число заразившихся коронавирусом в Москве может снизиться в июне - июле

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Снижение числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Москве, при условии соблюдения всех мер профилактики и безопасности, возможно будет наблюдать уже в июне - июле текущего года. Об этом в среду сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Он отметил, что если все предложенные рекомендации будут соблюдаться, то в конце апреля или начале мая будет переломный момент, который позволит выйти сначала на плато и потом уже перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы. "Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение [в] июне - июле", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

По словам Брико, другие регионы запаздывают по заболеваемости на две-три недели от Москвы, но "здесь нет ничего необычного". Он отметил, что нужно внедрить специальную систему, которая будет сдерживать распространение коронавируса и предупреждать новые случаи.