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Володин поручил подготовить ко II чтению законопроект о преподавании студентов в школах

Законопроект был внесен в Госдуму правительством и принят в первом чтении 23 июля 2019 года

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение подготовить к рассмотрению во втором чтении проект закона, который разрешит студентам преподавать в школах, решение было принято в рамках реализации поручений президента РФ Владимира Путина. Об этом в среду сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно ее сообщению, Володин "поручил своему первому заместителю Ивану Мельникову, а также руководителю комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславу Никонову в соответствии с пунктом 5 перечня поручений президента РФ проработать и подготовить к рассмотрению во втором чтении проект закона, который разрешит студентам преподавать в школах". В пресс-службе напомнили, что законопроект был внесен в Госдуму правительством и принят в первом чтении 23 июля 2019 года.

Согласно опубликованному в понедельник на сайте Кремля перечню поручений главы государства по итогам его встречи с общественностью в Череповце 4 февраля, Госдуме рекомендовано ускорить рассмотрение правительственного законопроекта, разрешающего старшекурсникам преподавать в школах.

Законопроект дает студентам старших курсов право заниматься преподаванием в школах еще до получения диплома. Также устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в 2012 году в силу закона "Об образовании" и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

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