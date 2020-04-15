{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Опрос: 59% учителей считают, что нагрузка на детей выросла с переходом на онлайн-обучение

По данным НИУ ВШЭ, 84% учителей считают, что их нагрузка также увеличилась

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Порядка 59% опрошенных школьных учителей в России считают, что нагрузка на учеников выросла с переходом на дистанционный формат обучения. Такие выводы приведены в исследовании "Проблемы перехода на дистанционное обучение в РФ глазами учителей", опубликованном в среду на сайте Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Нагрузка на учителей увеличилась: 84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей", - говорится в материалах.

Авторы отмечают, что учителям с переходом в онлайн пришлось быстро осваивать новые форматы обучения, а готовиться к занятиям теперь приходится иначе. Кроме того, не все педагоги знают или умеют пользоваться возможностями, которые предоставляют образовательные платформы. Так, 13% учителей не знают, что можно задавать домашнее задание на платформе, где будет проведена автоматическая проверка результатов, а 75% респондентов вообще не проводят видеоуроки в период дистанционного обучения.

Педагоги, которые не ведут уроки дистанционно, объясняют это техническими проблемами, которые есть у учеников, отмечается в материалах. Например, у некоторых школьников дома нет интернета или компьютера. Также есть учителя, у которых отсутствует необходимая техника.

Исследование проведено в конце марта - начале апреля лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ при поддержке Общероссийского профсоюза образования, управления общего образования НИУ ВШЭ, ИД "Комсомольская правда", интернет-издания для директоров школ "Директория.Онлайн" и в сотрудничестве с Институтом образования НИУ ВШЭ. Были опрошены 22600 учителей из 73 регионов России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Кремле рассмотрят просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы
Российские ветеранские организации ранее направили президенту обращение с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС