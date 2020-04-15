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75-летие Победы

В Саратовской области высадили 120 тыс. саженцев сосны в рамках акции "Сад Памяти"

Акция проходит по всей России и приурочена к 75-летию Победы

САРАТОВ, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Черкасского лесхоза Саратовской области и "Волонтеры победы" высадили 120 тыс. сосен. Мероприятие прошло в рамках акции "Сад памяти", приуроченной ко дню Победы, сообщил в среду оргкомитет акции.

"В рамках акции на территории Черкасского лесничества было высажено 120 тыс. сеянцев сосны. После акция будет продолжена. Всего в Саратовской области планируется высадить 2 млн 960 тыс. деревьев. Все работы по лесовосстановлению решено посвятить 75-летию Победы", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Константина Доронина.

Акцию провели с соблюдением всех мер безопасности, связанных с эпидемиологической ситуацией в стране. Участников мероприятия обеспечили средствами защиты, они придерживались минимальной разрешенной социальной дистанции. Большую часть работ по высадке реализовали механическим способом, к ручным работам привлекли минимальное количество людей, отмечается в сообщении.

Акция "Сады Памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируется высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

Саратов в годы войны являлся тылом, куда были эвакуировано множество предприятий, а также в регионе были развернуты госпитали, где лечили раненых, в том числе, получивших ранения в битве за Сталинград.

Теги
РоссияСаратовская область75-летие Победы
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