"Туры в Таиланд продавались до последнего". Десятки россиян остаются в аэропорту Бангкока

БАНГКОК, 15 апреля. /ТАСС/. Десятки российских туристов до сих пор не могут вылететь из Таиланда в Россию и вынуждены жить в бангкокском аэропорту Суваннапхум (Суварнабхуми). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила десятки вывозных рейсов по всему миру, запланированных на период с 31 марта по 2 апреля, из-за ограничения на прилет из-за рубежа в Шереметьево и региональные аэропорты. 31 марта из Бангкока вылетел один вместо двух рейсов, а 1 апреля уже были отменены оба вылета. После этого лишь 7 апреля около тысячи российских туристов смогли вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск. 10 апреля рейсом Пхукет - Санкт-Петербург - Москва вылетели 228 российских туристов, 11 апреля в Санкт-Петербург и Москву отправился самолет "Аэрофлота" с 370 россиянами, 12 апреля "Уральские авиалинии" доставили 212 российских туристов в Красноярск, 14 апреля 197 россиян вылетели в Новосибирск и 180 - в Иркутск и Усть-Каменогорск (Казахстан).

16 апреля в 14:15 по местному времени (10:15 мск) планируется вылет самолета "Уральских авиалиний" по маршруту Бангкок - Казань - Уфа, а 18 апреля - S7 Airlines во Владивосток и "Уральские авиалинии" в Екатеринбург. Кроме того, на 19 апреля запланирован рейс S7 в Новосибирск.

Как и в предыдущие разы на борты могут попасть только россияне, проживающие в регионах, куда направляются самолеты, а зарегистрироваться на рейсы необходимо на портале госуслуг. Таким образом, из Таиланда до сих пор не могут улететь многие российские туристы, которые летели в королевство через Москву из-за отсутствия прямых рейсов из их родных городов. Хотя в исключительных случаях по договоренности с региональными властями на самолет все же можно попасть иногородним, при этом купив новый билет, если предыдущий был приобретен у авиакомпании из третьей страны. Некоторые застрявшие предпочли уехать в курортную Паттайю, обменяв билеты на май, чтобы там дожидаться вылета, а кто-то вынужден жить в аэропорту не первый день или даже неделю.

Застрявшие в Бангкоке

По наблюдениям корреспондента ТАСС, в начале апреля в залах одного из крупнейших аэропортов в Азии, находилось несколько сотен человек. Сейчас таких людей стало гораздо меньше, однако десятки российских туристов продолжают кочевать по этажам аэропорта в поисках удобного места для ожидания вылетных рейсов и ночлега.

"Я прилетел из Волгограда через Москву 14 февраля, у меня был обратный билет на 12 апреля через Бахрейн в Москву, но его отменили, - поделился один из застрявших туристов Александр. - 24 марта я купил новый билет у "Аэрофлота" за 50 тыс. рублей на 2 апреля, в результате на сегодняшний день у меня на руках осталось чуть меньше 2000 батов ($60)". "Предлагали купить на 28 марта за 24 тыс. батов ($737), но у меня на карте денег не хватило", - рассказал он, добавив, что его путь домой лежит "через Москву, куда теперь могут лететь только москвичи". Он добавил, что билет на рейс "Аэрофлота", который был в итоге отменен, он так и не сдал.

Другой российский турист Евгений прибыл в Таиланд из Перми 29 февраля. "Я прилетел сначала на Пхукет, потом был на Краби, затем заехал в Паттайю и теперь уже почти две недели нахожусь здесь. Я пытаюсь попасть на рейс Казань - Уфа, однако через госуслуги система не дает выбрать и указать мой регион проживания, поэтому забронировать билет через интернет невозможно", - посетовал он.

В подобной ситуации оказался и Георгий из Ижевска, который 12 марта с женой прилетел в Таиланд. Они безуспешно пытаются покинуть страну с 2 апреля после отмены рейса "Аэрофлота" в Москву. "Нас со второго апреля перенесли на 3, а потом на 6 число. В результате 7 апреля объявили, что рейса не будет, а билеты к тому моменту у нас уже оказались аннулированы", - поделился он.

"Мы впервые за пять лет поехали сюда без ребенка, который остался с бабушкой. Мы вроде неплохо устроились в Бангкоке, поскольку я знаю, что есть люди, которые находятся в более бедственном положении, просто вот эта неопределенность создает дополнительное беспокойство", - рассказал он, пояснив, что их поездка была запланирована еще в сентябре прошлого года. "Удивительно, что туры в Таиланд продавались до последнего, возможно, поэтому я и совершил эту ошибку, поехав сюда", - отметил турист.

Данные посольства

По информации посла России в Таиланде Евгения Томихина, до 30 марта дипломаты получили порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Согласно обновленным 5 апреля спискам, порядка 6 тыс. россиян не могли вылететь из Таиланда в Россию.

На сегодняшний день 3 975 россиян до сих пор остаются на территории королевства, из них 800 на Пхукете. В начале апреля в Таиланде находились соотечественники из 75 регионов России.

Обстановка в стране

Власти Таиланда до 30 апреля ввели временный запрет на приземление в аэропортах всех пассажирских рейсов, чтобы справиться с распространением нового коронавируса. Мера не распространяется на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые самолеты. О полном или частичном закрытии регионов уже заявили губернаторы нескольких провинций, в том числе туристических - Пхукет и Районг. Практически во всем королевстве до конца месяца действует запрет на продажу алкоголя.

На территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час, нарушителям которого грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.). Между тем 8 апреля власти Таиланда разрешили автоматическое продление нескольких категорий виз иностранцам, застрявшим в королевстве из-за вспышки коронавируса. Людям, въехавшим в королевство по визам, визам по прибытии или штампам, у которых срок действия закончился 26 марта, будет предоставлено автоматическое продление пребывания в стране до 30 апреля. Данные меры относятся к въехавшим в страну на законных основаниях иностранцам и направлены на предотвращение длинных очередей в иммиграционных центрах с целью устранения одного из возможных путей распространения инфекции.

К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,6 тыс., вылечились почти 1,5 тыс. человек, умерли 43.