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В Кремле рассмотрят просьбу ветеранских организаций перенести парад Победы

Российские ветеранские организации ранее направили президенту обращение с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Обращение ветеранских организаций к президенту России Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату будет рассмотрено. Об этом ТАСС заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Обращение ветеранских организаций к Путину с просьбой перенести парад Победы. Полный текст

"Это обращение будет рассмотрено", - отметил он.

Ранее Песков неоднократно отмечал, что решений о переносе парада и других приуроченных к этой дате мероприятий пока не принималось, хотя и не исключал, что этот вопрос будет рассмотрен.

Российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется. Подписи под обращением, которое имеется в распоряжении ТАСС, поставили руководители целого ряда организаций, в том числе Российской ассоциации героев, Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и другие. Они попросили "принять сложное, но справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников". "К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - констатировали руководители ветеранских организаций, подчеркнув, что проведение мероприятий "не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей". 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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