{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом

Как сообщили в администрации региона, ей было 79 лет

ТАСС, 15 апреля. Первая пациентка с коронавирусом умерла в Чувашии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Умерла пациентка в возрасте 79 лет с подтвержденным коронавирусом. У женщины было множество сопутствующих заболеваний", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что коронавирус у женщины подтвердился 10 апреля в ходе тестирования контактных лиц. В тот же день пациентка была госпитализирована в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы.

"Во время лечения развилась дыхательная недостаточность. Медицинские работники оказывали всю необходимую медицинскую помощь, провели протезирование дыхательных путей с помощью аппарата ИВЛ, однако пациентка скончалась", - добавили в пресс-службе.

 

Теги
РоссияЧувашияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Медведев считает борьбу с пандемией вопросом обеспечения безопасности России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС