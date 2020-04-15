В Чувашии умерла первая пациентка с коронавирусом

ТАСС, 15 апреля. Первая пациентка с коронавирусом умерла в Чувашии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

"Умерла пациентка в возрасте 79 лет с подтвержденным коронавирусом. У женщины было множество сопутствующих заболеваний", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что коронавирус у женщины подтвердился 10 апреля в ходе тестирования контактных лиц. В тот же день пациентка была госпитализирована в инфекционное отделение Новочебоксарской городской больницы.

"Во время лечения развилась дыхательная недостаточность. Медицинские работники оказывали всю необходимую медицинскую помощь, провели протезирование дыхательных путей с помощью аппарата ИВЛ, однако пациентка скончалась", - добавили в пресс-службе.