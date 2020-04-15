Эксперт: режим самоизоляции способствует росту случаев домашнего насилия

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции, который действует в России для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, способствует увеличению случаев домашнего насилия, а также ухудшению ситуации там, где оно уже было. Об этом в среду сообщила учредитель и директор центра "Насилию.нет" Анна Ривина.

"Сейчас все насилие, которые происходит, оно очень сильно живет в рамках этого карантина, этой невозможности перемещения, этой невозможности сбежать, попросить о помощи. Там, где насилие и так было, его стало больше, оно стало сильнее, потому что люди вообще никак не расходятся", - сказала она на онлайн-пресс-конференции в ТАСС, посвященной психологической помощи населению в условиях самоизоляции во время пандемии коронавируса.

По словам Ривиной, те люди, которые планировали развестись или разойтись, сейчас не имеют такой возможности.

Не менее важной проблемой также является то, что кризисные центры из-за эпидемической ситуации не могут предоставить убежище для пострадавших от домашнего насилия, сообщила учредитель центра. По ее словам, в зарубежных странах существует такой опыт, когда государство выкупает какое-то количество гостиничных номеров для того, чтобы там можно было размещать пострадавших. Однако в России к такой практике еще не пришли.

"Нам бы очень хотелось, чтобы так поступило и наше государство, к сожалению, пока не пришел такой момент. Но мне очень радостно, что с нами связался ряд отельеров, которые сказали, что они готовы предоставить свои номера для размещения пострадавших", - добавил она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.