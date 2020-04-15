Украинская оппозиция потребовала проверить биолаборатории США на территории страны

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от властей страны проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте партии обращении главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука, с которым он выступил совместно с депутатом Верховной рады от партии Ренатом Кузьминым. "Я, как председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", вместе с народным депутатом от нашей политической силы Ренатом Кузьминым обратился с депутатским обращением на имя президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главы СБУ Ивана Баканова с требованием предоставить информацию, касающуюся работы на Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан, о чем открыто пишут европейские средства массовой информации", - говорится в заявлении Медведчука.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы требуем от власти предать гласности факты противоправного "сотрудничества" Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране - "сотрудничества", которое началось еще во время президента [Виктора] Ющенко, продолжалось при президенте [Петре] Порошенко и осуществляется при нынешней власти", - подчеркивается в послании. Медведчук и Кузьмин приводят в качестве примера "Научно-технический центр на Украине" - международную организацию, финансируемую властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет. "Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения", - заявляют оппозиционные украинские политики. "Появление американских биолабораторий на Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране", - говорится в обращении Медведчука и Кузьмина. "Учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины", - считают депутаты. Они напоминают, что инициированные в 2010-2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. "Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена, - отмечают оппозиционные украинские политики. - Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, чем поставила под удар жизнь и здоровье миллионов украинцев". В связи с изложенными в письме фактами Медведчук и Кузьмин потребовали у властей Украины предоставить исчерпывающую информацию о том, сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действует в стране, на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу и каким образом государство контролирует их деятельность. "Украинский народ должен знать правду о секретных программах. Мы требуем прекратить эксперименты, которые на протяжении длительного времени власть проводит над своим народом по требованию и в интересах США", - говорится в заявлении представителей ОПЗЖ. Вспышки инфекционных болезней на Украине

На эту тему "Переживаемый момент является историческим". Мировые СМИ о пандемии коронавируса