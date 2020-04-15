Украинская оппозиция потребовала проверить биолаборатории США на территории страны

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от властей страны проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте партии обращении главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука, с которым он выступил совместно с депутатом Верховной рады от партии Ренатом Кузьминым.
"Я, как председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", вместе с народным депутатом от нашей политической силы Ренатом Кузьминым обратился с депутатским обращением на имя президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главы СБУ Ивана Баканова с требованием предоставить информацию, касающуюся работы на Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан, о чем открыто пишут европейские средства массовой информации", - говорится в заявлении Медведчука.
"Мы требуем от власти предать гласности факты противоправного "сотрудничества" Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране - "сотрудничества", которое началось еще во время президента [Виктора] Ющенко, продолжалось при президенте [Петре] Порошенко и осуществляется при нынешней власти", - подчеркивается в послании.
Медведчук и Кузьмин приводят в качестве примера "Научно-технический центр на Украине" - международную организацию, финансируемую властями США, работники которой имеют дипломатический иммунитет. "Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения", - заявляют оппозиционные украинские политики.
"Появление американских биолабораторий на Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране", - говорится в обращении Медведчука и Кузьмина. "Учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины", - считают депутаты.
Они напоминают, что инициированные в 2010-2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. "Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена, - отмечают оппозиционные украинские политики. - Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, чем поставила под удар жизнь и здоровье миллионов украинцев".
В связи с изложенными в письме фактами Медведчук и Кузьмин потребовали у властей Украины предоставить исчерпывающую информацию о том, сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действует в стране, на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу и каким образом государство контролирует их деятельность. "Украинский народ должен знать правду о секретных программах. Мы требуем прекратить эксперименты, которые на протяжении длительного времени власть проводит над своим народом по требованию и в интересах США", - говорится в заявлении представителей ОПЗЖ.
Вспышки инфекционных болезней на Украине
Медведчук и Кузьмин в своем письме перечисляют произошедшие на Украине в последние годы вспышки опасных инфекционных болезней, которые, по их мнению, могут быть связаны с деятельностью американских лабораторий. В 2009 году в Тернополе возник очаг вируса, который вызвал геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году на Украине произошла вспышка холеры - тогда госпитализировали 33 человека. А три года спустя холеру обнаружили уже у 800 человек. Еще годом позже только в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры.
В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на возбудитель гриппа, еще более 200 человек были госпитализированы. Два месяца спустя на Украине было зафиксировано 364 погибших от свиного гриппа A (H1N1) pdm09, того же штамма, который привел в 2009 году к пандемии, отмечают оппозиционные политики. Они напоминают, что вспышка гепатита А была отмечена в 2017 году в Николаеве, летом того же года такая же вспышка зафиксирована в Запорожье и Одессе, а осенью - в Харькове.
Лаборатории США в Грузии
В сентябре 2018 года бывший грузинский министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе заявил, что США могли проводить эксперименты над людьми в основанном американской стороной в Грузии Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (Лаборатории Лугара). Гиоргазде ссылался на документы, полученные от источников в Грузии.
По данным экс-главы грузинской спецслужбы, биологи военно-медицинской группы США в Грузии и частные подрядчики могли проводить над жителями страны секретные эксперименты, некоторые из которых окончились летальным исходом. Гиоргадзе сообщил, что у него имеется список 30 лиц, проходивших лечение у специалистов Лаборатории Лугара и умерших в декабре 2015 года от гепатита С. Кроме того, в апреле 2016 года в лаборатории Лугара умерли 30 человек, а в августе скончались еще 13 человек.
В Грузии обвинения Гиоргазде назвали абсурдными, а власти России заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории. В июне 2018 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что медико-биологические исследования США создают угрозу распространения опасных инфекций на постсоветском пространстве.
Захарова сообщила, что помимо Лаборатории Лугара в Грузии действует микробиологическая лаборатория третьего уровня защиты, на территории которой развернуто постоянно действующее управление медицинских исследований Сухопутных войск США. Американское управление занимается изучением особо опасных инфекций и их возбудителей, отметила Захарова. Она добавила, что это управление подчиняется медицинскому командованию Вооруженных сил США в Европе и является филиалом Исследовательского института сухопутных войск США им. У. Рида.