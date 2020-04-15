Генпрокуратура потребовала заблокировать материалы о том, что коронавирус - фейк

По его словам, фейки были выявлены в Астраханской, Тверской, Кировской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия - Алания. В частности, в YouTube выявлены несколько видеороликов "Коронавируса нет и не будет!" об "отсутствии коронавирусной инфекции в России и мире, распространении заведомо ложной информации о данной инфекции лидерами США с целью дестабилизации мировой экономики". Аналогичные видео были распространены на других интернет-ресурсах.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать фейки в соцсетях и YouTube о числе заразившихся коронавирусом и о том, что его якобы не существует и он не опасен. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Еще в одном видео в YouTube автор также сообщал об отсутствии коронавируса, "искусственном распространении информации о данной инфекции". Кроме того, в интернете обнаружен ряд сайтов с роликами, которые пропагандируют идею об искусственно созданной болезни, "которой на самом деле не существует, и что коронавирус - это ОРВИ, осложненное пневмонией".

В Instagram прокуратура обнаружила комментарий, в котором пользователь, "отрицая факт существования новой коронавирусной инфекции, заявил о глобальном обмане и заговоре". Также, обращаясь к неопределенному кругу лиц, он призвал "восстать против власти" ради спасения". По данному факту Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Астраханской области проводится проверка в связи с наличием в действиях неустановленного лица признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

Также прокуратура выявила открытое письмо ассоциации медиков России с так называемой резолюцией о том, что "коронавирус - это ОРВИ, которое не несет для жизни и здоровья опасности".

Фейки о числе зараженных

В соцсети "ВКонтакте" под новостью о продлении в Тверской области мер по предупреждению распространения коронавируса пользователь написал комментарий о том, что в Твери почти 1000 заразившихся коронавирусом. При этом, по официальным данным, в области зарегистрировано 75 случаев заражения. Прокуратура направила в УМВД России по Тверской области для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

"Распространение вышеуказанных недостоверных сведений создает предпосылки к социальной напряженности в стране, а также массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, может способствовать увеличению количества лиц, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, что создает угрозу здоровью, безопасности и благополучию населения", - отметил Иванов. В этой связи Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим фейкам.