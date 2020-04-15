Нижегородские власти обратились в Роскомнадзор для блокировки фейковых сайтов с QR-кодами

ТАСС, 15 апреля. Власти Нижегородской области обратились в Роскомнадзор, чтобы закрыть сайты-"двойники" портала "Карта жителя", через который можно получить QR-код на выход из дома в условиях режима самоизоляции. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Центр координации проектов цифровой экономики" обратился в Роскомнадзор для прекращения работы порталов-двойников "Карты жителя Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, открытые неизвестными сайты не имеют отношения к официальному порталу, который действует по адресу: nn-card.ru. "Злоумышленники организовали работу сайта с похожим адресом. Подчеркиваю: эти ресурсы не имеют никакого отношения к официальной версии "Карты жителя Нижегородской области" и к органам исполнительной власти. Вопиющий случай, особенно в текущей ситуации, направили обращение в Роскомнадзор", - приводятся в сообщении слова Никитина.

В регионе 2 апреля была запущена система контроля за соблюдением режима самоизоляции. Чтобы покинуть дом, нижегородцы могут оформить заявку через портал "Карта жителя Нижегородской области" и получить QR-код или позвонить по единому номеру "112".