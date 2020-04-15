Глава ВОЗ выразил сожаление в связи с решением США приостановить взносы

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сожаление в связи с решением США приостановить взносы в ВОЗ. Выступая в среду на брифинге в Женеве, он призвал к сохранению единства в организации в условиях борьбы с пандемией коронавируса.

"Мы сожалеем о решении президента США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения", - сказал он.

Глава ВОЗ призвал к сохранению единства ВОЗ в условиях борьбы с пандемией. "Сейчас время для всех нас быть едиными в нашей общей борьбе против общей угрозы, опасного врага", - подчеркнул он.

По словам гендиректора, в настоящее время ВОЗ изучает последствия приостановки финансирования со стороны США. Она намерена "работать со своими партнерами над вопросом "покрытия финансовых прорех", с которыми может столкнуться, чтобы "обеспечить беспрерывную работу". Тедрос Аданом Гебрейесус отметил далее, что в надлежащее время работа ВОЗ по борьбе с пандемией станет предметом рассмотрения странами-членами и независимыми структурами, которые призваны следить за "транспарентностью и отчетностью". "Это - часть обычного процесса, который утвержден странами - членами ВОЗ", - пояснил он, добавив, что наверняка "будут обозначены сферы, где можно улучшить работу". Кроме того, будут "уроки, которые все мы должны усвоить", считает гендиректор.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.