В Адыгейске из-за заболевшего коронавирусом медработника закрыли поликлинику

МАЙКОП, 15 апреля. /ТАСС/. Поликлинику при межрайонной больнице в городе Адыгейске закрыли после подтверждения заболевания коронавирусом у одного из медицинских работников, сообщил журналистам министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

"Заболела коронавирусом сотрудник поликлиники Адыгейской межрайонной больницы, поэтому мы начали массово обследовать все окружение, изолировали всех контактных. Проводятся все необходимые дезинфекционные мероприятия. С завтрашнего дня поликлиника вновь будет работать. Принимать пациентов будут люди, которые не имели контактов с заболевшей", - сказал министр, пояснив, что все контактировавшие с медработником отправлены на карантин на 14 дней.

Ранее глава Адыгейска Махмуд Тлехас в своем обращении к жителям, размещенном на его странице в Instagram, сообщил, что показатель заболеваемости среди населения составил 59,5 на 100 тыс. населения, что выше среднереспубликанского показателя в 6,9 раза. На сегодняшний день в городе выявлено 15 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, в том числе у одного ребенка до 14 лет. "Круг людей, с которым контактировали инфицированные, составляет 148 человек, и этот список пополняется", - написал он, призвав жителей города неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

По данным Минздрава республики, в инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 56 человек, в том числе в реанимации - четверо пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. 23 жителя региона находятся на амбулаторном лечении. На этой неделе скончались двое человек, зараженные коронавирусом. 12 пациентов, ранее заболевших коронавирусом, выздоровели и выписаны из больницы.

Власти города Адыгейска в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом запретили со среды въезд и выезд за пределы населенного пункта. Соответствующее распоряжение подписал в среду мэр Махмуд Тлехас. Адыгейск стал первым населенным пунктом республики, где введены подобные ограничения.