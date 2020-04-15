Эксперты: вспышка заражения коронавирусом в Петербурге может продолжаться до лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Ученые прогнозируют возможную продолжительность вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ по числу заразившихся коронавирусом, до июня или июля 2020 года. При этом оптимистичные и пессимистичные сценарии распространения коронавируса могут отличаться на пике в 50 раз, сообщили в среду в пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

"Ученые прогнозируют возможную продолжительность вспышки заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге до июня - июля 2020 года, то есть 4-5 месяцев с даты подтверждения диагноза первому заболевшему - 4 марта. Общая продолжительность будет зависеть от эффективности санитарно-эпидемиологических мер, которые позволят снизить как число заболевших на пике заболеваемости, так и нагрузку на систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

Такие выводы сделаны на основе математической модели распространения коронавирусной инфекции, которую разработали сотрудники Центра компетенций НТИ Политехнического университета совместно с экспертами Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. В проекте также принимали участие организации, входящие в консорциум Центра НТИ СПбПУ. Модель разработали в согласовании с Министерством здравоохранения РФ.

"Оптимистичные сценарии с введением мер контроля, таких как самоизоляция, дистанционное обучение, квазикарантин, безусловная обсервация общежитий и больниц с инфицированными и так далее, и без введения мер контроля могут отличаться "на пике" между собой в 50 раз", - процитировали в вузе руководителя проекта по созданию математической модели, проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексея Боровкова.

Исследования на системной основе ведутся с 3 февраля 2020 года. Моделирование выполнили по классической системе для описания распространения опасных эпидемий. Она учитывает численность восприимчивых к инфекции, заразившихся, заболевших, коэффициенты выздоровления и другие. "Для калибровки разработанных математических моделей эксперты последовательно рассматривали и описывали с высокой степенью точности ситуации распространения инфекции коронавируса в агломерации Ухань в Китае, на лайнере Diamond Princess, в Италии", - пояснили в вузе.