Глава ВОЗ сообщил о начале клинических испытаний трех вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о начале клинических испытаний трех вакцин от коронавируса. Всего же в мире разрабатывается более 70 вакцин, заявил он в среду на брифинге в Женеве.

"Уже начались клинические испытания трех вакцин и еще более 70 вакцин находятся в процессе разработки. Мы сотрудничаем с партнерами в целях ускорения разработки, производства и распределения вакцин", - сказал гендиректор.

Как информировал глава ВОЗ, активно ведется также работа над лекарственными средствами. "Более 90 стран присоединились или выразили интерес в участии в программе солидарности (Solidarity Trial)", - сказал гендиректор. По его словам, в исследовании примут участие более 900 пациентов. Цель состоит в "оценке безопасности и эффективности четырех лекарств и комбинаций лекарств". "Мы продолжим работать со всеми странами и партнерами, служить людям с неослабевающей приверженностью науке, решениям и солидарности", - пообещал Тедрос Аданом Гебрейесус.