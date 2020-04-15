{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ сообщил о начале клинических испытаний трех вакцин от коронавируса

Всего в мире разрабатывается более 70 вакцин

ЖЕНЕВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о начале клинических испытаний трех вакцин от коронавируса. Всего же в мире разрабатывается более 70 вакцин, заявил он в среду на брифинге в Женеве.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Уже начались клинические испытания трех вакцин и еще более 70 вакцин находятся в процессе разработки. Мы сотрудничаем с партнерами в целях ускорения разработки, производства и распределения вакцин", - сказал гендиректор.

Как информировал глава ВОЗ, активно ведется также работа над лекарственными средствами. "Более 90 стран присоединились или выразили интерес в участии в программе солидарности (Solidarity Trial)", - сказал гендиректор. По его словам, в исследовании примут участие более 900 пациентов. Цель состоит в "оценке безопасности и эффективности четырех лекарств и комбинаций лекарств". "Мы продолжим работать со всеми странами и партнерами, служить людям с неослабевающей приверженностью науке, решениям и солидарности", - пообещал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ
Замглавы МИД РФ считает, что "ставить вопросы относительно глобальной системы, относительного того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере несвоевременно"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС