{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 578 человек

Число новых случаев заражения коронавирусом сохраняется ниже 3 тыс. за сутки

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии сохраняется ниже 3 тыс. за сутки. Согласно распространенным в среду данным Департамента гражданской защиты страны, суточный прирост составил 2 667 случаев, общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 165 тыс.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Во вторник суточный прирост впервые за месяц опустился ниже 3 тыс. и составил 2 972 случая. При этом число летальных исходов за минувшие сутки достигло 578. Общее число жертв эпидемии в Италии возросло до 21 645 человек.

Число излечившихся за последние сутки меньше, чем накануне - 962 против 1 695. Общее число излечившихся превысило 38 тыс. человек. Как отметил глава департамента Анджело Боррелли, снижается число госпитализаций, освобождаются места в отделениях интенсивной терапии. "В настоящий момент лечение проходят 105 418 зараженных, на 1 127 больше, чем вчера, когда мы зарегистрировали минимальный прирост заразившихся с 6 марта - 675", - указал он.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ
Замглавы МИД РФ считает, что "ставить вопросы относительно глобальной системы, относительного того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере несвоевременно"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС