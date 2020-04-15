Глава КС считает, что цифровые технологии в области права полезны, но несут угрозы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Применение цифровых технологий - анализа больших данных (big data) и искусственного интеллекта - открывают в юриспруденции большие возможности для анализа правовых актов и упрощении работы законодателей и судов, однако угрожают потерей гуманистической сущности права. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда (КС) РФ, Заслуженный юрист России Валерий Зорькин.

"Большие данные и искусственный интеллект как открывают для юридического сообщества окно возможностей, так и ставят нас перед угрозой потери самого духа права и его гуманистической сущности, неотделимой от этого феномена, принимая во внимание, что право - это прежде всего разновидность именно социальных норм, то есть это прежде всего права человека как члена социума", - написал Зорькин в своей колонке, опубликованной в "Российской газете".

Зорькин поясняет, что использование компьютерных алгоритмов для анализа правовых актов и построения на основе полученного результата правовой системы в государстве не может учитывать различных точек зрения. "Полагаясь на большие данные, законодатель и правоприменитель могут свести свою деятельность к механистическому принятию решений, при котором не учитываются данные, не поддающиеся исчислению", - отмечает он.

При этом, по мнению председателя КС, использование современных технологий может быть полезно при составлении договоров между участниками сделок. "Анализ больших данных позволит заключать более индивидуализированные и более подходящие для конкретных условий конкретных контрагентов договоры, которые будут выходить за рамки традиционных, предусмотренных гражданским законодательством, моделей", - считает Зорькин.

Также Зорькин считает, что анализ больших данных может упростить работу судов, где из-за большого количества решений человеку справиться с этим невозможно. "С развитием технологий анализа юридических текстов при помощи искусственного интеллекта появляется возможность, исходя из тысяч аналогичных текстов, основанных на схожих ситуациях, предугадывать исход судебных дел или даже готовить новые решения. В настоящее время ввиду огромного количества опубликованных судебных актов - в одном только Конституционном Суде РФ на конец 2019 года было принято больше 36 тыс. решений, постановлений и определений - невозможно силами одного человека или даже нескольких человек ознакомиться, хотя бы бегло, с необходимым массивом решений, используя традиционные методы познания", - отметил он.

По его мнению, в будущем даже в случае активного применения в юриспруденции компьютерных алгоритмов, эта область все равно будет нуждаться в участии человека. "Уверен, что даже в ситуации триумфа big data право не будет действовать статистическими или математическими методами: у права есть свои правовые методы регулирования, свой понятийный аппарат и свои юридические конструкции", - написал Зорькин.