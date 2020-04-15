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Пожар в доме престарелых в Москве

Прокуратура Москвы проверит работу Госпожнадзора после пожара в доме престарелых

Ранее в результате пожара в частном доме престарелых в Москве погибли пять человек

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы после пожара в доме престарелых на западе столицы оценит, как Госпожнадзор Главного управления МЧС по Москве контролирует соблюдение требований пожарной безопасности на объектах с постоянным массовым пребыванием людей пожилого возраста и инвалидов. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры столицы.

8 апреля в частном доме престарелых "Третий возраст" произошел крупный пожар, в результате которого погибли пять человек. В рамках проверки прокуратуры Москвы выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в отношении ответственных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

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"Учитывая значимость вопроса, прокурор Москвы Денис Попов поручил незамедлительно проверить проделанную органами государственного противопожарного надзора ГУ МЧС по Москве работу по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах столицы с постоянным массовым пребыванием людей пожилого возраста и инвалидов", - подчеркнули в прокуратуре.

Теги
РоссияПожар в доме престарелых в Москве
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