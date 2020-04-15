Прокуратура Москвы проверит работу Госпожнадзора после пожара в доме престарелых

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы после пожара в доме престарелых на западе столицы оценит, как Госпожнадзор Главного управления МЧС по Москве контролирует соблюдение требований пожарной безопасности на объектах с постоянным массовым пребыванием людей пожилого возраста и инвалидов. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры столицы.

8 апреля в частном доме престарелых "Третий возраст" произошел крупный пожар, в результате которого погибли пять человек. В рамках проверки прокуратуры Москвы выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в отношении ответственных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.