Рябков назвал "ударом под дых" решение США прекратить финансирование ВОЗ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. США недостойно повели себя в момент общей опасности из-за пандемии коронавируса, лишая финансирования Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу " Международная жизнь ", назвав подобные действия Белого дома ударом под дых.

По его словам, в условиях, когда на кону стоят жизни людей, а государствам мира требуется помощь в попытках сдержать распространение болезни, "ставить вопросы относительно глобальной системы, относительного того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере несвоевременно". "А уж действовать, как действует Вашингтон, приостанавливая финансирование, - это по большому счету удар под дых. Это недостойный прием", - заявил высокопоставленный дипломат.

"Наверное, нет ничего идеального в мире, наверное, нет пределов совершенству", - сказал Рябков о критике в адрес ВОЗ. Однако организация, по его мнению, в последние месяцы проявила себя как "место, где есть возможность анализировать всю совокупность данных и давать оптимальные рекомендации" относительно мер по борьбе с пандемией.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.