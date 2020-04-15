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Пандемия коронавируса нового типа

Рябков назвал "ударом под дых" решение США прекратить финансирование ВОЗ

Замглавы МИД РФ считает, что "ставить вопросы относительно глобальной системы, относительного того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере несвоевременно"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. США недостойно повели себя в момент общей опасности из-за пандемии коронавируса, лишая финансирования Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", назвав подобные действия Белого дома ударом под дых.

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По его словам, в условиях, когда на кону стоят жизни людей, а государствам мира требуется помощь в попытках сдержать распространение болезни, "ставить вопросы относительно глобальной системы, относительного того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере несвоевременно". "А уж действовать, как действует Вашингтон, приостанавливая финансирование, - это по большому счету удар под дых. Это недостойный прием", - заявил высокопоставленный дипломат.

"Наверное, нет ничего идеального в мире, наверное, нет пределов совершенству", - сказал Рябков о критике в адрес ВОЗ. Однако организация, по его мнению, в последние месяцы проявила себя как "место, где есть возможность анализировать всю совокупность данных и давать оптимальные рекомендации" относительно мер по борьбе с пандемией.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 125 тыс. умерли.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПандемия коронавируса нового типа
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