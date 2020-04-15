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Пандемия коронавируса нового типа

Двух жителей Ленобласти оштрафовали за выгул собаки и выход на работу вместо самоизоляции

Оштрафованные живут в одном подъезде с мужчиной, который недавно вернулся из Доминиканы. Всех жильцов обязали до 11 апреля находиться в самоизоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Суд в городе Кингисепп Ленинградской области оштрафовал двух жителей одного и того же подъезда многоэтажки за то, что они нарушили режим самоизоляции и вышли из квартир для того, чтобы погулять с собакой и сходить на работу. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского областного суда.

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"Суд назначил мужчинам штраф в размере 7,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Их признали виновными в нарушении части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). При этом санкция статьи предусматривает минимальный штраф 15 тыс. рублей, однако судья снизила его каждому нарушителю вдвое.

Как отметили в пресс-службе, двое оштрафованных живут в одном подъезде с мужчиной, который недавно вернулся из Доминиканы. Жильцам соседних квартир выдали предписание о том, что они до 11 апреля обязаны находиться в самоизоляции и не покидать свои квартиры. Как было установлено на суде, один оштрафованный вышел из дома 8 апреля, а второй покинул квартиру 10 апреля. В суде они признали свою вину, один из них объяснил, что ему нужно было выйти на работу, а второй сообщил, что он вышел погулять с собакой.

13 апреля суд Кингисеппа также оштрафовал еще одну жительницу квартиры в этом же подъезде за то, что она сходила в магазин. Женщине также назначили штраф в 7,5 тыс. рублей.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 190 человек, выздоровели пятеро. Случаи заражения зафиксированы в 13 районах региона из 18.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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