Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых

ТАСС, 15 апреля. Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

"В Вязьме умер один проживавший в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчине было 74 года, он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пенсионера были сопутствующие, в том числе хронические заболевания. Это второй летальный случай с коронавирусом в области.

В среду число заразившихся коронавирусной инфекцией в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов увеличилось на 49 и достигло 83. Всего в регионе подтверждено 106 случаев.

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