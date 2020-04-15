{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Умер пенсионер с коронавирусом из Вяземского дома престарелых

В этом интернате один из сотрудников заразил более 80 человек

ТАСС, 15 апреля. Мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в среду в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где, предположительно, один из сотрудников заразил более 80 проживающих и работников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

На эту тему
Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет

"В Вязьме умер один проживавший в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчине было 74 года, он имел подтвержденный анализ на коронавирусную инфекцию", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пенсионера были сопутствующие, в том числе хронические заболевания. Это второй летальный случай с коронавирусом в области.

В среду число заразившихся коронавирусной инфекцией в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов увеличилось на 49 и достигло 83. Всего в регионе подтверждено 106 случаев.

В новость внесены изменения (20:33 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Дистанционное обучение в школах Ненецкого АО продлили до 30 апреля
В департаменте образования региона не исключают, что обучение в таком формате продолжится до конца учебного года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС