СМИ: "Рособоронэкспорт" пожертвовал $2 млн в индийский фонд борьбы с коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 апреля. /ТАСС/. Российская компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) пожертвовала сумму в $2 млн в созданный премьер-министром Индии Нарендрой Моди для борьбы с коронавирусной инфекцией Фонд премьер-министра для помощи и поддержки граждан в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает в среду телеканал ZeeNews со ссылкой на источники.

"Традиционно Индия - один из основных партнеров "Рособоронэкспорта" как поставщика продукции военного назначения. Сейчас компания помогает Индии в гуманитарной сфере. Сумма пожертвования - $2 млн. Это акт солидарности в противодействии новой эпидемической угрозе", - сказал источник.

По информации телеканала, средства уже переведены. Они будут направлены на приобретение медицинского оборудования и медицинских защитных средств.

"Рособоронэкспорт" - первый зарубежный донор, внесший вклад в этот фонд, добавил источник.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании нового фонда 28 марта, его цель - сбор средств для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В фонд могут пожертвовать любую сумму все желающие. В фонд активно жертвуют индийские предприниматели, звезды Болливуда и спорта.