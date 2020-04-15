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Председатель КС считает, что роль государства как правозащитника будет усиливаться

По словам Валерия Зорькина, в российском обществе существует запрос на сильное государство, но оно не должно быть патерналистским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Роль государства как правозащитника усилится в будущем, хотя эта функция не свойственна для него. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда (КС) РФ, Заслуженный юрист России Валерий Зорькин.

"Хочу отметить одну важную мысль, которая может показаться парадоксальной и навлечь критику на человека, высказывающего ее, - право будущего будет все большую роль в защите индивидуальных прав и свобод человека отдавать, государству, которое становится своего рода основным правозащитным механизмом" - написал Зорькин в своей колонке в "Российской газете".

По его мнению, только госорганы могут обеспечить эффективную защиту прав человека, хотя данная функция "по крайней мере, с точки зрения российской семантики, не свойственна государству". "Необходимо осознать, что только сильное (не авторитарное) государство может обеспечить верховенство права и служить посредником в разрешении и сглаживании конфликтов враждующих групп общества", - отметил он.

Председатель Конституционного суда также считает, что в российском обществе существует запрос на сильное государство, отмечая при этом, что оно не должно быть патерналистским, то есть не представлять собой системы, когда государство выступает в роли "отца", позволяющего себе диктовать гражданам правила поведения в обмен на обеспечение их потребностей. Поэтому, по его мнению, для России не подходит советская модель.

"То есть советская модель в этом отношении, как не дающая достаточной творческой свободы личности, также не может быть применима. Соответственно, искусство настройки государственного механизма должно состоять в поиске такого баланса государственного и частного, который позволял бы в конечном итоге обеспечивать цель защиты достоинства", - добавил Зорькин.

Теги
Зорькин, Валерий ДмитриевичРоссия
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