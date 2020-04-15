{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин продлил для НКО срок подачи документов о финансировании до 1 июня

Согласно действующим нормам, такие организации должны были предоставить отчеты о своем финансировании за предыдущий год не позднее 15 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство России продлило на полтора месяца срок для некоммерческих организаций (НКО) для предоставления обязательной ежегодной отчетности о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России.

"Принято постановление правительства РФ от 15 апреля 2020 года № 505 "О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 года № 212", в котором предлагается перенести для некоммерческих организаций срок представления отчетности на 1 июня 2020 года", - сообщили в Минюсте.

Согласно действующим нормам, такие организации должны были предоставить отчеты о своем финансировании за предыдущий год не позднее 15 апреля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Дистанционное обучение в школах Ненецкого АО продлили до 30 апреля
В департаменте образования региона не исключают, что обучение в таком формате продолжится до конца учебного года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС