Кабмин продлил для НКО срок подачи документов о финансировании до 1 июня

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство России продлило на полтора месяца срок для некоммерческих организаций (НКО) для предоставления обязательной ежегодной отчетности о расходовании денежных средств и использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте России.

"Принято постановление правительства РФ от 15 апреля 2020 года № 505 "О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 года № 212", в котором предлагается перенести для некоммерческих организаций срок представления отчетности на 1 июня 2020 года", - сообщили в Минюсте.

Согласно действующим нормам, такие организации должны были предоставить отчеты о своем финансировании за предыдущий год не позднее 15 апреля.