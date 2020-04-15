Меркель считает "этически неоправданным" усиление изоляции пожилых людей

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Германии не пойдут на то, чтобы в условиях пандемии предоставить молодому поколению больше свобод и одновременно изолировать от общества пожилых людей. Об этом заявила в среду на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

"Мы не будем делать то, что иногда является предметом дискуссии, а именно, предоставлять молодым все свободы, а пожилых отталкивать в сторону", - подчеркнула глава правительства ФРГ. "Это неоправданно с этической точки зрения", - считает Меркель.

Канцлер признала, что следует особенным образом защищать уязвимые группы населения от коронавируса, но, по ее словам, нельзя их "исключать из общества".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В ФРГ, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), заразились коронавирусом 127 584 человека, выздоровели 72 600, умерли от последствий инфекции 3 254.