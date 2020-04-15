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Пандемия коронавируса нового типа

Меркель считает "этически неоправданным" усиление изоляции пожилых людей

Канцлер Германии признала, что следует особенным образом защищать уязвимые группы населения от коронавируса, но их нельзя "исключать из общества"

БЕРЛИН, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Германии не пойдут на то, чтобы в условиях пандемии предоставить молодому поколению больше свобод и одновременно изолировать от общества пожилых людей. Об этом заявила в среду на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

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"Мы не будем делать то, что иногда является предметом дискуссии, а именно, предоставлять молодым все свободы, а пожилых отталкивать в сторону", - подчеркнула глава правительства ФРГ. "Это неоправданно с этической точки зрения", - считает Меркель.

Канцлер признала, что следует особенным образом защищать уязвимые группы населения от коронавируса, но, по ее словам, нельзя их "исключать из общества".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В ФРГ, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), заразились коронавирусом 127 584 человека, выздоровели 72 600, умерли от последствий инфекции 3 254.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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