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Пандемия коронавируса нового типа

Во Франции за сутки от коронавируса умерли более 1,4 тыс. человек

ПАРИЖ, 15 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции выросло за минувшие сутки более чем на 2,5 тыс. и превысило 106 тыс., а количество умерших увеличилось на 1,4 тыс. и достигло 17 тыс. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

"По данным на вечер среды, во Франции насчитывается 106 206 подтвержденных случаев заражения", - сказал он. Число умерших от последствий заражения коронавирусом в настоящий момент составляет 17 167, добавил Саломон. "Эпидемия коронавируса по-прежнему находится в активной стадии. Мы должны оставаться бдительными", - отметил он.

Днем ранее Жером Саломон сообщал о 103 573 подтвержденных случаях заражения коронавирусом и 15 729 летальных исходах.

Теги
ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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