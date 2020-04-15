Карантин завершился в инфекционной больнице в Перми, где у медиков выявили коронавирус

ПЕРМЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Введенный в начале апреля карантин в Пермской краевой клинической инфекционной больнице, у сотрудников которой выявили коронавирус, завершился. Об этом в среду сообщают региональные власти в официальном Telegram-канале, посвященном борьбе с пандемией.

"Сегодня закончилась двухнедельная обсервация двух отделений (3 и 4) Краевой клинической инфекционной больницы. На данный момент проводится заключительная дезинфекция отделений. Все здоровые сотрудники и пациенты, которые находились в отделениях, отпущены домой на самоизоляцию, 14 дней за ними будет осуществляться медицинское наблюдение, 15 человек, которые не имеют возможности самоизолироваться на дому, проведут 14 дней в обсерваторе, расположенном в госпитале ветеранов войн", - сказано в сообщении.

Как сообщала ранее министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, были прекращены прием и выписка во всех структурных подразделениях инфекционной больницы, разрешен только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По данным властей, на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 19 медицинских работников Пермского края, большая часть из них - сотрудники краевой инфекционной больницы.