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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: очереди в метро сильно не повлияют на рост числа заразившихся коронавирусом

Главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров назвал хорошим знаком тот факт, что последние результаты тестирования показывают увеличение количества бессимптомных носителей
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Скопление людей, возникшее в среду утром в московском метро из-за проверки пропусков сотрудниками полиции, не сильно повлияет на увеличение числа новых заразившихся коронавирусом, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

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"Мы, наверное, подошли к той точке, что сегодняшняя давка в метро <...>, она, конечно, не добавила положительных эмоций, но я не думаю, что она серьезно изменит кривую заболеваемости", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Никифоров также добавил, что последние результаты тестирования на коронавирус показывают увеличение количества бессимптомных носителей, что, по его мнению, является хорошим знаком с точки зрения стабилизации эпидемической обстановки.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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