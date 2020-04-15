Эксперт: очереди в метро сильно не повлияют на рост числа заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Скопление людей, возникшее в среду утром в московском метро из-за проверки пропусков сотрудниками полиции, не сильно повлияет на увеличение числа новых заразившихся коронавирусом, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров.

"Мы, наверное, подошли к той точке, что сегодняшняя давка в метро <...>, она, конечно, не добавила положительных эмоций, но я не думаю, что она серьезно изменит кривую заболеваемости", - сказал он в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Никифоров также добавил, что последние результаты тестирования на коронавирус показывают увеличение количества бессимптомных носителей, что, по его мнению, является хорошим знаком с точки зрения стабилизации эпидемической обстановки.