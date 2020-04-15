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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД Италии сообщил, что итальянская компания готовит вакцину от коронавируса к осени

По словам Луиджи Ди Майо, испытания вакцины начнут в конце апреля

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что итальянская компания из расположенного в столичном регионе города Помеция в конце апреля начнет испытание вакцины от коронавируса, чтобы подготовить ее уже к осени. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook, где выступил с предложением о создании "большого международного альянса" по разработке вакцины от коронавируса.

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Как отметил Ди Майо, жизнь не вернется в нормальную колею до тех пор, пока не будет разработана вакцина. "Весь мир пытается найти решение, но каждая страна идет своим путем, не хватает координации, и это грозит, что в итоге понадобится больше времени. Перед лицом чрезвычайной ситуации мы должны сближаться, создав большой международный альянс по разработке вакцины", - написал министр, пояснив, что в нем должны участвовать все лучшие мировые эксперты.

"Итальянская компания из Помеции в конце апреля начнет испытание вакцины. Ее цель - подготовить ее к сентябрю. Мы гордимся нашими учеными и исследователями", - написал Ди Майо.

Министр также указал, что правительство активно готовится ко "второй фазе" - периоду, в течение которого население должно сосуществовать с вирусом, гарантируя жизнедеятельность общества и экономики.

Теги
ИталияДи Майо, ЛуиджиПандемия коронавируса нового типа
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