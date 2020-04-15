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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил в первую годовщину пожара

Его звон начался в 20:00 по парижскому времени и продолжался пять минут
 
© Дмитрий Орлов/ТАСС

ПАРИЖ, 15 апреля. /Корр.ТАСС Арина Лебедева/. Большой колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил в среду вечером, напомнив парижанам о сильном пожаре, произошедшем в Нотр-Дам ровно год назад. Колокольный звон начался в 20:00 по парижскому времени (21:00 мск) и продолжался в течение пяти минут.

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Звон колокола сопровождался аплодисментами французов, которые каждый день из окон своих домов в это же время хлопают в знак солидарности с медиками, ухаживающими за зараженными коронавирусом. Послушать перезвон к собору пришли не меньше 100 человек - журналистов и местных жителей, многие из них были в масках. Полицейские патрули регулярно проверяли у собравшихся документы и напоминали о соблюдении дистанции.

Колокол "Эмманюэль", подаренный собору Людовиком XIV в 1686 году, весит 13 тонн, его язык - 500 кг. Он признан вторым по величине колоколом Франции после колокола базилики Сакре-Кер, расположенной на вершине холма Монмартр в Париже.

© Арина Лебедева/ТАСС

В среду утром президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации подтвердил планы властей восстановить Собор Парижской Богоматери в течение пяти лет. Глава республики назвал Нотр-Дам "символом стойкости французского народа". Через три года Собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.

Теги
ФранцияПожар в соборе Парижской Богоматери
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